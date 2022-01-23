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Реванш за Кубок: чем закончатся лондонские разборки Тухеля и Конте

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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23 января, 07:42
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси и Тоттенхэм сыграют вничью в нерезультативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Томас Тухель и Антонио Конте
Томас Тухель и Антонио Конте / Фото: REUTERS

В воскресенье, 23 января, состоятся четыре поединка 23 тура АПЛ. Главная встреча дня пройдет в Лондоне, где встретятся местные Челси и Тоттенхэм. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ
23 января, воскресенье, в 18:30, Setanta Sports+
Котировки на результат: 1.73 – 3.85 – 5.10

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Очередное яркое лондонское дерби. Особенно интересным оно видится в контексте турнирного положения команд. "Синие" – третьи, "шпоры" – пятые с отставанием от сегодняшнего соперника на восемь очков, но сыграв на четыре матча меньше. Причем, до зоны Лиги чемпионов им не хватает лишь одного балла.

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Челси переживает не лучший период сезона. В последних четырех матчах Премьер-лиги они ни разу не победили, набрав три очка из 12-ти возможных. Вероятно, именно сейчас они потеряли шансы на чемпионство. Чалоба, Джеймс и Чилуэлл точно не сыграют из-за травм, Менди и Кристенсен – под вопросом из-за коронавируса.

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Тоттенхэм и Челси разыграют путевку в финал Кубка лиги
Тоттенхэм и Челси разыграют путевку в финал Кубка лиги / Фото: Getty Images

Интересно, что в январе Тухель уже дважды обыгрывал Конте и его команду в матчах Кубка английской лиги (2:0 и 1:0). Это единственные поражения Тоттенхэма на внутренней арене с октября.

В чемпионате на их счету серия из девяти беспроигрышных туров. Ромеро, Дайер и Сон все еще в лазарете. В первом круге Челси уверенно обыграли "шпор" (3:0), но тогда это была команда Нуну Эшпириту Санту.

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ПРОГНОЗ: Думается, Конте сделает все, чтобы не проиграет своему бывшему клубу. Склоняюсь к ничьей и ТМ 2,5.

Котировки на эти результаты:

  • ничья – 3.85
  • тотал меньше 2,5 – 1.92

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