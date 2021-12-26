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Джеррард сыграет за Ливерпуль? В чемпионате Англии намечается сенсация

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
26 декабря, 08:00
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Стивен Джеррард и его Астон Вилла поставят подножку Челси в гонке за Ливерпулем и Ман Сити. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Стивен Джеррард готов дать бой Челси
Стивен Джеррард готов дать бой Челси / Фото: Getty Images

На воскресенье в Англии намечено шесть игр 19 тура АПЛ, которые пройдут под знаком Boxing Day. Одной из центральных игр дня станет битва Астон Виллы и Челси. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АСТОН ВИЛЛА – ЧЕЛСИ
26 декабря, воскресенье в 19:30, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 5.40 – 3.65 – 1.72

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Стивен Джеррард против Челси – звучит многообещающе, учитывая "зарубы" мерсисайдцев и лондонцев, которые случались в игроцкую бытность Стиви. "Вилланам" не хватает стабильности, они чередуют победы и поражения. А ничьи в их матчах не случались с августа – уже в 15-ти матчах.

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Они располагаются на десятом месте, имея комфортное преимущество от команд из зоны вылета и сохраняя шансы на еврокубки. Буэндия травмирован, по той же причине не сыграют Янг, Бэйли, Траоре и Накамба. Еще у четверых футболистов был выявлен коронавирус (Дэвис, Эль Гази, Сансоне и Стир). Многовато как для не самого богатого на кадры клуба.

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Челси идет на третьем месте, отставая от Ман Сити на шесть очков. Лондонцы не проигрывают шесть матчей кряду и три – в рамках чемпионата. На выезде в Премьер-лиге они не проигрывали в семи матчах подряд, но не смогли выиграть в последних двух. Участие Чилуэлла, Лукаку, Вернера и Хадсона-Одои под вопросом из-за коронавируса.

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ПРОГНОЗ: Думается, Астон Вилла даст бой "синим" и не позволит им добыть легкую победу. "Вилланы" дома забивали во всех матчах текущего сезона АПЛ и только в трех в целом не смогли поразить ворота соперника. В частности, в первой встрече с Челси. Ожидаю, что забьют обе команды и рискну предположить, что хозяева не проиграют.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Астон Вилла не проиграет – 2.20
  • обе забьют – 2.02

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