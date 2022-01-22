Аталанта может пострадать из-за невакцинированного Малиновского: детали перед игрой с Лацио

Кирилл Круторогов ставит на то, что Аталанта не проиграет Лацио в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч Серии А

Участие Руслана Малиновского в матче с Лацио под вопросом / Фото: Getty Images

В субботу, 22 января, состоятся три поединка 23 тура итальянской Серии А. Главная встреча дня состоится в Риме, где местный Лацио примет Аталанту. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛАЦИО – АТАЛАНТА

22 января, суббота, в 21:45, Мегого

Котировки на результат: 2.65 – 3.60 – 2.60

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Римляне мечтают о зоне Лиги чемпионов, но идут на 8 месте, отставая от четвертого, где как раз расположилась Аталанта, на семь очков. Причем у бергамасков еще и имеется игра в запасе. Так что команда Сарри должна думать исключительно о победе.

За последнюю неделю это будет уже их третий матч, в двух предыдущих – победы без пропущенных голов. Правда, во вторник удалось пройти Удинезе в Кубке только в овертайме, а это дополнительная нагрузка и усталость.

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"Аталанта" – "Лацио", Малиновский / Фото: Getty Images

В последних шести домашних матчах – всего две победы при трех ничьих. Ачерби, Акпа Акпро, Раду и Педро не сыграют по разным причинам, связанным со здоровьем.

У команды Гасперини наметилась несколько сумбурная полоса. В четырех матчах – две нулевые ничьи, победа над Удинезе (6:2) и разгром от Ромы (1:4). Зато на выезде в чемпионате они не проигрывают в 17 матчах – ни разу в текущем сезоне, выиграв за этот период 13 игр в гостях.

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Толои, Гозенс и Мехле точно не сыграют из-за травм. Непонятно, смогут ли принять участие в матче наш Руслан Малиновский и Йосип Иличич, которые пропустили предыдущую встречу с Интером якобы из-за отсутствия вакцинации.

ПРОГНОЗ: Думаю, нас ждет яркий и результативный поединок. ТБ 3,5 и Аталанта не проиграет.

Котировки на эти результаты: