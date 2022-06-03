Заработал 40 миллионов на покере! Американец добыл четвертый браслет WSOP

Дэвид Питерс - четырехкратный обладатель браслетов WSOP

Мировая серия покера стартовала в Лас-Вегасе 31 мая. Из 89 браслетов разыграно уже два. Первым чемпионом в ивенте среди дилеров стала Кети Копп.

Сегодня ночью подошел к концу турнир среди хайроллеров с огромным бай-ином 100 тысяч долларов. В ивент было совершено 46 входов, что позволило накопить призовой фонд в 3,3М.

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В ITM оказалось семь именитых покеристов. Среди них был и 10-кратный обладатель браслетов WSOP Фил Айви, который пропустил прошлую WSOP, а также действующий победитель Main Event Мировой серии покера Корай Алдемир.

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Впрочем, за победу боролись Ченс Корнут и Дэвид Питерс. Первый был чиплидером финалки долгое время, однако к хедз-апу стеки оппонентов выровнялись. Вместо долгого противостояния фанаты получили развязку дуэли всего через 10 минут.

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Корнут получил 88 и отважился пойти в олл-ин, нарвавшись на КК Питерса. В итоге Дэвид выиграл свой четвертый браслет в карьере, а также поднялся на 4 место в рейтинге All Time Money List. Его общий доход от покера перевалил за отметку 40М.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller Bounty NLH: