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11 июня 21:45
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Заработал 40 миллионов на покере! Американец добыл четвертый браслет WSOP

Анатолий Дерека
3 июня, 20:42
Дэвид Питерс сумел одолеть хайроллеров в турнире за 100К и в четвертый раз триумфовал на Мировой серии покера

Дэвид Питерс - четырехкратный обладатель браслетов WSOP

Мировая серия покера стартовала в Лас-Вегасе 31 мая. Из 89 браслетов разыграно уже два. Первым чемпионом в ивенте среди дилеров стала Кети Копп.

Сегодня ночью подошел к концу турнир среди хайроллеров с огромным бай-ином 100 тысяч долларов. В ивент было совершено 46 входов, что позволило накопить призовой фонд в 3,3М.

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В ITM оказалось семь именитых покеристов. Среди них был и 10-кратный обладатель браслетов WSOP Фил Айви, который пропустил прошлую WSOP, а также действующий победитель Main Event Мировой серии покера Корай Алдемир.

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Впрочем, за победу боролись Ченс Корнут и Дэвид Питерс. Первый был чиплидером финалки долгое время, однако к хедз-апу стеки оппонентов выровнялись. Вместо долгого противостояния фанаты получили развязку дуэли всего через 10 минут.

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Корнут получил 88 и отважился пойти в олл-ин, нарвавшись на КК Питерса. В итоге Дэвид выиграл свой четвертый браслет в карьере, а также поднялся на 4 место в рейтинге All Time Money List. Его общий доход от покера перевалил за отметку 40М.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller Bounty NLH:

  1. Дэвид Питерс – 1,16 млн долларов
  2. Ченс Корнут – 721,1 тыс. долларов
  3. Дарио Саммартино – 498,6 тыс. долларов
  4. Али Имсирович – 350,1 тыс. долларов
  5. Корай Алдемир – 249,6 тыс. долларов
  6. Мэттью Штайнберг – 180,8 тыс. долларов
  7. Фил Айви – 133,1 тыс. долларов