Заробив 40 мільйонів на покері! Американець здобув четвертий браслет WSOP

Девід Пітерс - чотириразовий власник браслетів WSOP

Світова серія покеру стартувала у Лас-Вегасі 31 травня. Із 89 браслетів розіграно вже два. Першим чемпіоном в івенті серед дилерів стала Кеті Копп.

Сьогодні вночі добіг кінця турнір серед хайролерів з величезним бай-іном 100 тисяч доларів. У івент було здійснено 46 входів, що дозволило накопичити призовий фонд у 3,3 м.

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В ITM виявилося сім іменитих покеристів. Серед них був і 10-кратний володар браслетів WSOP Філ Айві, який пропустив минулу WSOP, а також переможець Main Event Світової серії покеру Корай Алдемір.

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Втім, за перемогу боролися Ченс Корнут та Девід Пітерс. Перший був чіплідером фіналки довгий час, проте до хедз-апу стеки опонентів вирівнялися. Замість довгого протистояння фанати отримали розв'язку дуелі лише через 10 хвилин.

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Корнут отримав 88 і наважився піти в олл-ін, нарвавшись на КК Пітерса. У підсумку, Девід виграв свій четвертий браслет у кар'єрі, а також піднявся на 4 місце в рейтингу All Time Money List. Його загальний прибуток від покеру перевалив за позначку 40М.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller Bounty NLH: