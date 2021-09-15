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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Главная Игра Киберспорт

Вы серьезно? Победитель Лиги чемпионов разнес FIFA22 из-за своего рейтинга (фото)

Анатолий Дерека
15 сентября, 17:50
Защитник Челси Антонио Рюдигер высказал недоумение из-за низких оценок своей скорости от Electronic Arts

Антонио Рюдигер / Фото: Reuters

Уже в октябре состоится официальны релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

Тем временем, многие топ-клубы уже стали публиковать рейтинги своих игроков в симуляторе. К примеру, из сообщения Манчестер Сити стало известно, что оценка Александра Зинченко в FIFA22 составит 80.

Опубликовал и рейтинги своих игроков Челси. Лучшими игроками "синих" признаются Нголо Канте (90) и Ромелу Лукаку (88). Что же касается оборонцев, то у Тиаго Силвы оценка 85, а у Антонио Рюдигера – 83.

Данный рейтинг вызвал негодование у немецкого защитника. Особенно Рюдигера удивил низкий балл за скорость (75). Об это Антонио эмоционально высказался на своей страничке в Twitter:

"Я могу разогнаться на поле до 36 км/ч, но в игре скорость всего лишь 75 баллов. Вы серьезно? Что мне нужно сделать, чтобы получить 90 баллов? Ускоряться до 50 км/ч?"

Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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