Вооруженный бандит напал на казино в Техасе – всех спас отважный охранник

Треллин Робинсон стал героем казино Legends в Остине / Фото: breakingdailynews

В декабре прошлого года техасское казино Legends попало в скандальные хроники. Тогда в заведении Хьюстона трехкратный чемпион WSOP Сэм Фарха подрался с соперником за столом и был выдворен на улицу.

На днях же казино вновь напомнило о себе с неприятной стороны. В Legends ворвался вооруженный бандит с целью обчистить кассу. Злоумышленник взял с собой винтовку AR-15, однако моментально получил отпор.

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Героем ситуации стал охранник Трелинн Робинсон, который сцепился с вооруженным оппонентом. В ходе драки прозвучало немало выстрелов, однако от них никто не пострадал.

Полицейские быстро приехали на место событий и арестовали преступника. Сам же охранник отделался вывихом плеча и несколькими царапинами.

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Неудивительно, что после такого происшествия Робинсон стал местным героем. Работники клуба даже создали краудфандинговый сбор средств на премию охраннику. В первый же день было пожертвовано более 1500 долларов.