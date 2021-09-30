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В Луческу вселился Мбаппе? Скоростной забег тренера Динамо в FIFA22 разорвал Сеть (видео)

Анатолий Дерека
30 сентября, 18:15
Новый футбольный симулятор включил в себя лучшие команды Украины, однако некоторые его моменты повеселили

Скорость Мирчи Луческу в 76 впечатляет

Уже завтра состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts будет презентована 1 октября, хотя для пользователей некоторых платформ симулятор стал доступен ранее.

Уже стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22, а также обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо. На популярном YouTube-канале "play Jackson" уже сделали обзор на новую видеоигру.

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Ведущий разобрал показатели игроков наших топ-клубов, а также провел выставочный поединок, в котором выделил главные недостатки симулятора. Так, сразу видно некачественное поле стадиона и странный геймплей вратарей.

А фишкой игры стал скоростной забег наставника Динамо Мирчи Луческу. После победной серии пенальти 76-летний специалист совершил рывок, опередив в скорости всех игроков киевлян!

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Отметим, что главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. К слову, в FIFA22 можно будет сыграть за сборную Украины.

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