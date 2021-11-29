29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивному покеру. Анонс серии и правила участия

Андрей Трофимов
29 ноября, 18:25
Ukrainian Championship Grand Final пройдет 11-19 декабря. На серии будет разыграно не менее 2,5 миллиона в семи топ-ивентах

Чемпионат Украины по спортивному покеру пройдет с 11 по 19 декабря в Харькове / Фото: PokerMatch

2021 год подходит к концу, а вместе с декабрем приближаются и последние крупные покерные ивенты Украины. К примеру, с 6 по 26 декабря на PokerMatch пройдет Winter Poker Cup.

Примерно в те же даты, с 11 по 19 декабря, пройдет еще и крупная офлайн-серия Ukrainian Championship Grand Final 2021. События пройдут в Харькове в клубе спортивного покера Full House Kharkiv (адрес – ул. Отакара Яроша, 25-А).

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Организаторы запланировали семь крупных ивентов с общей гарантией 2,5 миллиона гривен. Почти половина этой суммы придется на Main Event (1 миллион), который будет длиться аж шесть дней и включать в себя аж четыре флайта (стартовых дня).

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К слову, отобраться на Гранд-финал чемпионата Украины по спортивному покеру можно через многочисленные и более дешевые онлайн-сателлиты на PokerMatch. Минимальный бай-ин составляет всего 50 гривен!

События будут проведены Всеукраинской федерацией спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также крупнейшего покер-рума страны PokerMatch.