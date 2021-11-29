У Харкові пройде чемпіонат України зі спортивного покеру. Анонс серії та правила участі

Чемпіонат України зі спортивного покеру пройде з 11 по 19 грудня у Харкові / Фото: PokerMatch

2021 рік добігає кінця, а разом із груднем наближаються й останні великі покерні івенти України. Наприклад, з 6 по 26 грудня на PokerMatch пройде Winter Poker Cup.

Приблизно в ті самі дати, з 11 по 19 грудня, відбудеться ще й велика офлайн-серія Ukrainian Championship Grand Final 2021. Події пройдуть у Харкові у клубі спортивного покеру Full House Kharkiv (адреса – вул. Отакара Яроша, 25-А).

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Організатори запланували сім великих івентів із загальною гарантією 2,5 мільйона гривень. Майже половина цієї суми припаде на Main Event (1 мільйон), який триватиме аж шість днів і включатиме аж чотири флайти (стартові дні).

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До речі, відібратися на Гранд-фінал чемпіонату України зі спортивного покеру можна через численні та дешевші онлайн-сателіти на PokerMatch. Мінімальний бай-ін становить лише 50 гривень!

Події буде проведено Всеукраїнською федерацією спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а також найбільшого покер-руму країни PokerMatch.