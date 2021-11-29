29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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У Харкові пройде чемпіонат України зі спортивного покеру. Анонс серії та правила участі

Андрій Трофімов
29 листопада, 18:25
Ukrainian Championship Grand Final пройде 11-19 грудня. На серії буде розіграно не менше 2,5 мільйона у семи топ-івентах

Чемпіонат України зі спортивного покеру пройде з 11 по 19 грудня у Харкові / Фото: PokerMatch

2021 рік добігає кінця, а разом із груднем наближаються й останні великі покерні івенти України. Наприклад, з 6 по 26 грудня на PokerMatch пройде Winter Poker Cup.

Приблизно в ті самі дати, з 11 по 19 грудня, відбудеться ще й велика офлайн-серія Ukrainian Championship Grand Final 2021. Події пройдуть у Харкові у клубі спортивного покеру Full House Kharkiv (адреса – вул. Отакара Яроша, 25-А).

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Організатори запланували сім великих івентів із загальною гарантією 2,5 мільйона гривень. Майже половина цієї суми припаде на Main Event (1 мільйон), який триватиме аж шість днів і включатиме аж чотири флайти (стартові дні).

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До речі, відібратися на Гранд-фінал чемпіонату України зі спортивного покеру можна через численні та дешевші онлайн-сателіти на PokerMatch. Мінімальний бай-ін становить лише 50 гривень!

Події буде проведено Всеукраїнською федерацією спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України, а також найбільшого покер-руму країни PokerMatch.