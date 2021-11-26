Зіграй у покер із апетитними зайками. У грудні пройде найгарячіша вечірка року

На початку жовтня PokerMatch відкрив нову резиденцію у центрі Києва, провівши грандіозну вечірку та супертурнір з покеру. І вже зовсім скоро компанія організує новий крутий івент у своєму новому будинку.
Компанія виступить спонсором усіх вечірок Playboy до кінця наступного року і перший спільний івент прийме в PokerMatch Residence 11 грудня під час новорічного свята для VIP-гравців.
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Гості зможуть відпочити в приємній компанії разом із апетитними Bunny girls, насолодитися найкращими сортами віскі та преміальними сигарами, а також потанцювати під час запального DJ-шоу.
На святі будуть амбасадори PokerMatch, популярні блогери та зірки шоу-бізнесу, а також інші селебрітіс. Фішкою супервечірки стане крутою фрірол-турнір для VIP-гравців із гарантією 500 тисяч гривень.
Доступ до нього отримають покеристи, які на кінець листопада згенерують 250 тисяч гривень рейку. Так що у вас ще є час встигнути та стати частиною незабутнього покерного вечора!