Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Зіграй у покер із апетитними зайками. У грудні пройде найгарячіша вечірка року

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший рум України організує незабутнє новорічне свято з красунями, віскі, сигарами та запальним шоу.
Playboy Party відбудеться 11 грудня у PokerMatch Residence
Playboy Party відбудеться 11 грудня у PokerMatch Residence / Фото: PokerMatch

На початку жовтня PokerMatch відкрив нову резиденцію у центрі Києва, провівши грандіозну вечірку та супертурнір з покеру. І вже зовсім скоро компанія організує новий крутий івент у своєму новому будинку.

Компанія виступить спонсором усіх вечірок Playboy до кінця наступного року і перший спільний івент прийме в PokerMatch Residence 11 грудня під час новорічного свята для VIP-гравців.

Гості зможуть відпочити в приємній компанії разом із апетитними Bunny girls, насолодитися найкращими сортами віскі та преміальними сигарами, а також потанцювати під час запального DJ-шоу.

На святі будуть амбасадори PokerMatch, популярні блогери та зірки шоу-бізнесу, а також інші селебрітіс. Фішкою супервечірки стане крутою фрірол-турнір для VIP-гравців із гарантією 500 тисяч гривень.

Доступ до нього отримають покеристи, які на кінець листопада згенерують 250 тисяч гривень рейку. Так що у вас ще є час встигнути та стати частиною незабутнього покерного вечора!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти