5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

В Австралии возобновляют съемки проблемного фильма о покере с участием Рассела Кроу

Анатолий Дерека
5 февраля, 21:42
Кинолента "Poker Face" вынуждена была приостановить съемки из-за массового заболевания ковидом в августе прошлого года

Рассел Кроу - главная звезда фильма "Poker Face" / Фото: Getty Images

В прошлом году должны были завершиться съемки нового фильма о покере под названием "Poker Face". Главную роль в киноленте дали известному голливудскому актеру Расселу Кроу.

Впрочем, пандемия коронавируса встала на пути съемочной группы. Изначально весь процесс должен был пройти в Майами, но по требованию Кроу съемки перенесли в Сидней. Это сильно возмутило местное население.

Реклама

Читайте также: Драматический путь Молли Блум в фильме "Большая игра"

Дело в том, что в Австралии на тот момент действовал жесточайший локдаун. В итоге на съемочной площадке разгорелась эпидемия ковида, из-за чего весь процесс приостановился.

Рассел Кроу в фильме "Неистовый" / Фото: пресс-служба

Реклама

Теперь же стало известно, что съемки "Poker Face" продолжатся этой весной. Одним из организаторов вместе со Star Entertainment Group станет World Poker Tour, который проведет серию турниров в Сиднее в начале апреля.

К тому же, Австралия уже ослабляет карантинные ограничения, что должно позволить продюсерам в сроки завершить съемки. Правда, выход фильма ожидается не ранее осени 2023 года.

Отметим, что по сюжету "Poker Face" Кроу является миллиардером, который использует игру в покер с высокими ставками, чтобы отомстить своим обидчикам.