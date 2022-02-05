В Австралии возобновляют съемки проблемного фильма о покере с участием Рассела Кроу

Рассел Кроу - главная звезда фильма "Poker Face" / Фото: Getty Images

В прошлом году должны были завершиться съемки нового фильма о покере под названием "Poker Face". Главную роль в киноленте дали известному голливудскому актеру Расселу Кроу.

Впрочем, пандемия коронавируса встала на пути съемочной группы. Изначально весь процесс должен был пройти в Майами, но по требованию Кроу съемки перенесли в Сидней. Это сильно возмутило местное население.

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Дело в том, что в Австралии на тот момент действовал жесточайший локдаун. В итоге на съемочной площадке разгорелась эпидемия ковида, из-за чего весь процесс приостановился.

Рассел Кроу в фильме "Неистовый" / Фото: пресс-служба

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Теперь же стало известно, что съемки "Poker Face" продолжатся этой весной. Одним из организаторов вместе со Star Entertainment Group станет World Poker Tour, который проведет серию турниров в Сиднее в начале апреля.

К тому же, Австралия уже ослабляет карантинные ограничения, что должно позволить продюсерам в сроки завершить съемки. Правда, выход фильма ожидается не ранее осени 2023 года.

Отметим, что по сюжету "Poker Face" Кроу является миллиардером, который использует игру в покер с высокими ставками, чтобы отомстить своим обидчикам.