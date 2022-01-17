Из Флориды в Сакраменто через весь мир: опубликовано расписание World Poker Tour

Организация объявила календарь ХХ сезона, однако в нем пока всего три турнира

WPT объявил даты трех ивентов XX сезона / Фото: Pokernews

В следующую среду, 26 января, стартует юбилейный 20-ый сезон World Poker Tour. Первый ивент серии Main Tour состоится в отеле Seminole Hard Rock во Флориде.

На турнир Lucky Hearts Poker Open будет выставлен бай-ин 3500 долларов, а гарантированный призовой фонд достигнет 2 миллионов долларов.

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Следующий подобный ивент WPT пройдет аж через два с лишним месяца, 8 апреля, в том же заведении. Ожидается что, как и в Lucky Hearts, в $3 500 Seminole Hard Rock Poker Showdown примут участие более 1000 игроков.

После этого WPT переместится в штат Оклахома. 13 мая в казино Choctaw Casino Resort в Дюранте пройдет турнир с бай-ином 3,8К. Пока что это единственные три события в календаре Main Tour.

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Впрочем, исполнительный директор организации Мэтт Севедж уточнил, что в расписание могут быть добавлены новые турниры.

Кроме того, WPT запланировал три события DeepStacks. Первое назначено на 29 марта – 1 апреля в Амстердаме, затем с 1 по 7 апреля – в Сиднее, а в конце месяца (28 апреля – 1 мая) – в Сакраменто.