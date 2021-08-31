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Съемки триллера о покере с Расселом Кроу сорваны из-за коронавируса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
31 августа, 21:35
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Кинолента Poker Face так и не была снята полностью из-за случаев заражения ковидом среди членов съемочной группы
Рассел Кроу - главная звезда фильма "Poker Face"
Рассел Кроу - главная звезда фильма "Poker Face" / Фото: Getty Images

Скоро на экраны должен выйти фильм "Poker Face" со звездным актерским составом. В главной роли сыграет известный голливудский актер Рассел Кроу.

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Правда, вокруг съемок триллера разгорелся небольшой скандал. Проходили они в Сиднее, хотя изначально планировались в Майами.

По слухам, на этом настоял сам Кроу, который является уроженцем Новой Зеландии и имеет гражданство Австралии. Впрочем, многие жители Сиднея остались недовольны таким решением.

Причиной является рост количества зараженных ковидом в городе. В отличие от Европы, в Австралии до сих пор действует локдаун.

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Впрочем, съемочная группа проходила тестирование по три раза в день и пыталась избежать инфицирования коронавирусом. Однако в финальной стадии съемок все же подтвердились два случая.

На своей страничке в Twitter Рассел сообщил, что съемки приостановлены на неопределенный срок из-за инфицирования членов команды. Дальнейшая судьба киноленты остается под вопросом.

Отметим, что по сюжету "Poker Face" Кроу является миллиардером, который использует игру в покер с высокими ставками, чтобы отомстить своим обидчикам.

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