Как рыжая красотка покоряет мир подпольного покера: драматический путь Молли Блум в фильме "Большая Игра"

Кинолента основана на реальной истории несостоявшейся лыжницы, которая решила навести шума в игорном бизнесе

Очаровательная Джессика Честейн шикарно сыграла главную роль в фильме / Фото: Amazon

В 2017 году на киноэкраны в США вышла одна из самых известных драм о покере под названием "Игра Молли" (в русском переводе чаще встречается название "Большая игра"). Фильм стал экранизацией одноименной книги, которую написала сама Молли Блум на основе реальной истории своей жизни.

В фильме роль Молли исполнила рыжая актриса-красотка Джессика Честейн, известная по таким блокбастерам как "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун" и "Марсианин", а также сериалу "Вероника Марс". Главная героиня фильма мечтала о славной карьере лыжницы и готовилась к Зимней Олимпиаде под руководством своего отца, которого, к слову, играет Кевин Костнер. Однако тяжелая травма окончательно поставила крест на ее мечтах.

В итоге Молли решается на серьезный шаг и переезжает из родного Колорадо в Лос-Анджелес, где в итоге устраивается на работу в подпольное казино. Внедрившись в мир покера, девушка начинает быстро вникать в суть игры и ближе знакомиться со статусными знаменитостями. Впрочем, ее карьера в этом заведении длилась недолго, поскольку после ссоры с начальником Молли решает идти своим путем и открыть собственный покерный клуб.

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Фильм ярко иллюстрирует криминальную сторону игры в карты, а также показывает разнообразные проблемы, с которыми Молли приходится столкнуться в таком опасном бизнесе. Девушка прошла через предательство, разборки с итальянской и российской мафиями, арест, избиение и даже наркотическую зависимость. Чем же в итоге все закончилось? Предлагаем уделить два часа своего времени, чтобы вместе с актерами окунуться в мир подпольного покера. Фильм доступен для просмотра по подписке на OLL.TV.