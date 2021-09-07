Униженный Фил Хельмут идет по голову Тома Двана – второму баттлу быть

Фил Хельмут и Том Дван сразятся в хедз-апе

В конце августа состоялся долгожданный хедз-ап между Филом Хельмутом и Томом Дваном. Победа досталась Тому, который первый на High Stakes Duel поразил "белого мага".

Тогда Хельмут и Дван внесли по 100 тысяч бай-ина, а проигравший получил опцию матча-реванша. Ею Фил и воспользовался, сообщив о своем желании провести вторую дуэль.

Таким образом, очередной битве Хельмута и Двана быть. Однако теперь ставки возросли и каждому покеристу придется внести в банк по 200 тысяч долларов.

Правда, дата этой битвы еще не определена. О ней организаторы High Stakes Duel сообщат позже. По мнению букмекеров, фаворитом второй встречи также является Том Дван.

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Американец стал первым игроком в этом году, который обыграл Хельмута в телешоу. Ранее Фил уверенно разобрался с Антонио Эсфандиари (три матча), Даниэлем Негреану (три матча) и Ником Райтом (один матч).

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Если Хельмут проиграет, он уйдет из High Stakes Duel, а Тому Двану подыщут нового соперника. Ожидается, что игроки сразятся до 30 сентября, когда в Лас-Вегасе состоится Мировая серия покера.

Хельмут и Дван стали принципиальными соперниками 13 лет назад. Тогда в хедз-апе Том с парой десяток выбил Фила с АА из турнира NBC. Это вызвало бурную реакцию у PokerBrat.