Принижений Філ Хельмут йде по голову Тома Двана – другого баттл бути

Філ Хельмут і Том Дван битимуться в хедз-апі

В кінці серпня відбувся довгоочікуваний хедз-ап між Філом Хельмутом і Томом Дваном. Перемога дісталася Тому, який першим на High Stakes Duel вразив "білого мага".

Тоді Хельмут і Дван внесли по 100 тисяч бай-іну, а той, хто програв, отримав опцію матчу-реваншу. Нею Філ і скористався, повідомивши про своє бажання провести другу дуель.

Отже, черговій битві Хельмута і Двана бути. Однак тепер ставки зросли і кожному покеристу доведеться внести в банк по 200 тисяч доларів.

Правда, дата цієї битви ще не визначена. Про неї організатори High Stakes Duel повідомлять пізніше. На думку букмекерів, фаворитом другої зустрічі також є Том Дван.

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Американець став першим гравцем в цьому році, який обіграв Хельмута в телешоу. Раніше Філ впевнено розібрався з Антоніо Есфандіарі (три матчі), Даніелем Негреану (три матчі) і Ніком Райтом (один матч).

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Якщо Хельмут програє, він піде з High Stakes Duel, а Тому Двану підшукають нового суперника. Очікується, що гравці відіграють до 30 вересня, коли в Лас-Вегасі відбудеться Світова серія покеру.

Хельмут і Дван стали принциповими суперниками 13 років тому. Тоді в хедз-апі Том з парою десяток вибив Філа з АА з турніру NBC. Це викликало бурхливу реакцію у PokerBrat.