Уничтожил всех и обогатился: грузин разорвал соперников за финальным столом на Кипре (видео)

Гия Схулулия выиграл Главное событие турнира на Северном Кипре / Фото: Pokeroff
В августе на Северном Кипре прошла крупная серия Super High Roller Bowl Europe. А уже на прошлой неделе в том же отеле Merit началась серия LIVE Millions, организованная одним из покер-румов.
Вчера же прошло Главное событие, которое подвело итог всей серии. На него зарегистрировалось аж 839 участников, которые не пожалели по 5,3 тысячи бай-ина.
Победителем ивента стал грузинский игрок Гия Схулухия. Покерист, проживающий в России, был чиплидером за финальным столом и уверенно давил каждого оппонента на своем пути.
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Из восьми оппонентов финалки Гия лично выбил семерых, причем не раз он поддерживал чужую ставку олл-ин с более слабой рукой. К примеру, Халил Бейбарс (88) уступил Схулухии (KQ), поскольку грузину прилетели король и дама.
В свою очередь Маджид Камарей ничего не смог поделать с АТ против А6 Гии, поскольку на флопе выпала "шестерка". Еще несколько раз грузину прилетала старшая пара.
В хедз-апе Схулухия без проблем сразил Роберта Хайдорна, словив пару "восьмерок" с А8 на руках. Победа позволила игроку заработать 683 тысячи. Всего же за свою карьеру Гия выиграл более 2 миллионов долларов.
Результаты финального стола LIVE MILLIONS North Cyprus Main Event:
- Гия Схулухия (Грузия) – 683,2 тыс долларов
- Роберт Хайдорн (Германия) – 494,8 тыс долларов
- Харприт Джилл (Канада) – 307,3 тыс долларов
- Витаутас Семашка (Литва) – 226,6 тыс долларов
- Фабиан Бернхаузер (Австрия) – 168,7 тыс долларов
- Маджид Камарей (Иран) – 135,9 тыс долларов
- Халил Бейбарс (Турция) – 115 тыс долларов
- Ангелос Майкл (Кипр) – 91,5 тыс долларов
- Хади Хадра (Ливан) – 68,7 тыс долларов