Знищив всіх та збагатився: грузин розірвав суперників за фінальним столом на Кіпрі (відео)

Гія Схулулія виграв Головну подію турніру на Північному Кіпрі / Фото: Pokeroff

У серпні на Північному Кіпрі пройшла велика серія Super High Roller Bowl Europe. А вже на минулому тижні в тому ж готелі Merit почалася серія LIVE Millions, організована одним з покер-румів.

Вчора ж пройшла Головна подія, яка підбила підсумок всієї серії. На неї зареєструвалося аж 839 учасників, які не пошкодували за 5,3 тисячі бай-іну.

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Переможцем івенту став грузинський гравець Гія Схулухія. Покерист, що проживає в Росії, був чіплідером за фінальним столом і впевнено тиснув кожного опонента на своєму шляху.

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З восьми опонентів фіналки Гія особисто вибив сімох, причому не раз він підтримував чужу ставку олл-ін з більш слабкою рукою. Наприклад, Халіл Бейбарс (88) поступився Схулухії (KQ), оскільки грузину прилетіли король і дама.

У свою чергу Маджид Камара нічого не зміг вдіяти з АТ проти А6 Гії, оскільки на флопі випала "шістка". Ще кілька разів грузину прилітала старша кілька.

В хедз-апі Схулухія без проблем вразив Роберта Хайдорна, спіймавши пару "вісімок" з А8 на руках. Перемога дозволила гравцеві заробити 683 тисячі. всього ж за свою кар'єру Гія виграв більше 2 мільйонів доларів.

Результати фінального столу LIVE MILLIONS North Cyprus Main Event:

Гія Схулухія (Грузія) – 683,2 тис доларів Роберт Хайдорн (Німеччина) – 494,8 тис доларів Харпром Джилл (Канада) – 307,3 тис доларів Вітаутас Семашка (Литва) – 226,6 тис доларів Фабіан Бернхаузер (Австрія) – 168,7 тис доларів Маджид Камара (Іран) – 135,9 тис доларів Халіл Бейбарс (Туреччина) – 115 тис доларів Ангелос Майкл (Кіпр) – 91,5 тис доларів Хаді Хадра (Ліван) – 68,7 тис доларів