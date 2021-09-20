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25 сентября 19:30
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
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Десна --
Металлист 1925 --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Украинский пенсионер разрывает онлайн – игрок заработал более 100 тысяч на покере

Анатолий Дерека
20 сентября, 14:50
Валерий Скударь занял второе место на турнире Tremzin's Million PKO, который PokerMatch провел на этих выходных

Валерий Скударь успешно выступил на именном турнире Глеба Тремзина / Фото: PokerMatch

В начале сентября эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел свой первый именной турнир. Тогда на Tremzin's Million PKO было разыграно 1,6 миллиона гривен.

А уже в прошедшие выходные эксперт провел второй ивент Tremzin's Million PKO. На турнир было сделано 509 входов, что позволило вновь перебить гарантию в 1 миллион.

В ITM попали 60 спортсменов, однако среди них не оказалось Глеба. Его с ивента выбил пользователь andrejbublik, который получил в награду 5000 турнирных гривен.

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В итоге когда за финальным столом осталось пятеро лучших спортсменов, они заключили сделку. По ее итогам победителем оказался игрок Ростислав из Тернополя под ником tahgem.

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К слову, второе место на Tremzin's Million PKO занял Скударь Валерий Маркович, которому недавно исполнилось 74 года. Покерист выиграл 119 тысяч гривен! За перипетиями финального стола можно понаблюдать на YouTube-канале PokerMatch.

Результаты финального стола Tremzin's Million PKO:

МестоНикПризовыеБаунтиИТОГО
1tahgem89 787 грн48 914 грн138 701 грн
2markovich89 459 грн29 882 грн119 341 грн
3hank2370 632 грн16 218 грн86 850 грн
4taras020163 607 грн23 818 грн87 425 грн
5playerxxiic61 328 грн27 615 грн88 943 грн
699joker9927 040 грн13 882 грн40 922 грн
7iknowkungfu20 678 грн2 500 грн23 178 грн
8inna2514 315 грн4 530 грн18 845 грн

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