Украинский пенсионер разрывает онлайн – игрок заработал более 100 тысяч на покере

Валерий Скударь успешно выступил на именном турнире Глеба Тремзина / Фото: PokerMatch
В начале сентября эксперт PokerMatch Глеб Тремзин провел свой первый именной турнир. Тогда на Tremzin's Million PKO было разыграно 1,6 миллиона гривен.
А уже в прошедшие выходные эксперт провел второй ивент Tremzin's Million PKO. На турнир было сделано 509 входов, что позволило вновь перебить гарантию в 1 миллион.
В ITM попали 60 спортсменов, однако среди них не оказалось Глеба. Его с ивента выбил пользователь andrejbublik, который получил в награду 5000 турнирных гривен.
В итоге когда за финальным столом осталось пятеро лучших спортсменов, они заключили сделку. По ее итогам победителем оказался игрок Ростислав из Тернополя под ником tahgem.
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К слову, второе место на Tremzin's Million PKO занял Скударь Валерий Маркович, которому недавно исполнилось 74 года. Покерист выиграл 119 тысяч гривен! За перипетиями финального стола можно понаблюдать на YouTube-канале PokerMatch.
Результаты финального стола Tremzin's Million PKO:
|Место
|Ник
|Призовые
|Баунти
|ИТОГО
|1
|tahgem
|89 787 грн
|48 914 грн
|138 701 грн
|2
|markovich
|89 459 грн
|29 882 грн
|119 341 грн
|3
|hank23
|70 632 грн
|16 218 грн
|86 850 грн
|4
|taras0201
|63 607 грн
|23 818 грн
|87 425 грн
|5
|playerxxiic
|61 328 грн
|27 615 грн
|88 943 грн
|6
|99joker99
|27 040 грн
|13 882 грн
|40 922 грн
|7
|iknowkungfu
|20 678 грн
|2 500 грн
|23 178 грн
|8
|inna25
|14 315 грн
|4 530 грн
|18 845 грн