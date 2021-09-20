22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Український пенсіонер розриває онлайн – гравець заробив понад 100 тисяч на покері

Анатолій Дерека
20 вересня, 14:50
Валерій Скудар зайняв друге місце на турнірі Tremzin's Million PKO, який PokerMatch провів на цих вихідних

Валерій Скудар успішно виступив на іменному турнірі Гліба Тремзіна / Фото: PokerMatch

На початку вересня експерт PokerMatch Гліб Тремзін провів свій перший іменний турнір. Тоді на Tremzin's Million PKO було розіграно 1,6 мільйона гривень.

А вже в минулі вихідні експерт провів другий івент Tremzin's Million PKO. На турнір було зроблено 509 входів, що дозволило знову перебити гарантію в 1 мільйон.

В ITM потрапили 60 спортсменів, проте серед них не було Гліба. Його з івенту вибив користувач andrejbublik, який отримав в нагороду 5000 турнірних гривень.

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У підсумку коли за фінальним столом залишилося п'ятеро кращих спортсменів, вони уклали угоду. Згідно з нею переможцем виявився гравець Ростислав з Тернополя під ніком tahgem.

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До слова, друге місце на Tremzin's Million PKO зайняв Скудар Валерій Маркович, якому нещодавно виповнилося 74 роки. Покерист виграв 119 тисяч гривень! За перипетіями фінального столу можна поспостерігати на YouTube-каналі PokerMatch.

Результати фінального столу Tremzin's Million PKO:

МісцеНікПризовіБаунтіРАЗОМ
1tahgem89 787 грн48 914 грн138 701 грн
2markovich89 459 грн29 882 грн119 341 грн
3hank2370 632 грн16 218 грн86 850 грн
4taras020163 607 грн23 818 грн87 425 грн
5playerxxiic61 328 грн27 615 грн88 943 грн
699joker9927 040 грн13 882 грн40 922 грн
7iknowkungfu20 678 грн2 500 грн23 178 грн
8inna2514 315 грн4 530 грн18 845 грн

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