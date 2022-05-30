1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Украинец выиграл крупный турнир в интернете и заработал солидную сумму

Анатолий Дерека
30 мая, 13:56
Владислав Мартыненко успешно отыграл онлайн-турнир на серии SCOOP, подняв более 17 тысяч долларов

Началась серия онлайн-турниров SCOOP 2022

Подходит к концу серия SCOOP (весенний кубок по онлайн-покеру). На ней удачно выступают украинцы, выигравшие уже более сотни тысяч долларов в сумме.

Вчера же наш соотечественник стал одним из победителей кубка. Владислав Мартыненко под ником "VladTheSlaye" удачно залетел в ивент с бай-ином 1050 долларов.

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Всего участие в турнире приняли 44 игрока, которых Мартыненко оставил позади. Победа в турнире позволила украинцу пополнить свой счет на 17,3 тысячи долларов.

Для Украины это восьмой триумф на SCOOP в этом году. Лидируют же бразильцы, которые завоевали больше трети трофеев. Однако в общем лидерборде пока нет равных Патрику Леонарду из Англии.

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К слову, британец выступает в онлайн-ивентах с благотворительной целью. Леонард пообещал отправить часть своих призовых со SCOOP украинцам, которые пострадали от военной агрессии России.