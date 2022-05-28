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Спортсмена из США арестовали за мошенничество со ставками на 25 миллионов

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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28 мая, 20:04
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Известный покерист Кори Зейдман 16 лет занимался нелегальными делами, обманывая клиентов информацией о якобы договорных матчах
Кори Зейдману грозит тюрьма
Кори Зейдману грозит тюрьма

В мире покера разоблачили нового мошенника. Им оказался обладатель золотого браслета на WSOP 2012 Кори Зейдман, который был арестован во Флориде.

Окружной суд США в Восточном округе Нью-Йорка опубликовал обвинительный акт. В нем покериста обвиняют в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и почты, а также отмывании денег через незаконную схему ставок.

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Ее Зейдман использовал на территории Лонг-Айленда и Флориды. Утверждается, что Кори занимал руководящую должность в компании "Организация Феникс" с 2004 по 2020 годы.

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В это время он и его сообщники размещали рекламу на радио, которая продвигала ложные утверждения о сборе спортивной информации, а также обещали проверенные ставки в виде инвестиций без высоких рисков.

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Зейдман и компания призывали любителей спорта звонить по телефону за проверенной информацией о ставках, а при личном контакте заверял клиентов, что имеет инсайдерскую информацию о договорных матчах. За это время Кори обманул людей на 25 миллионов долларов.

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