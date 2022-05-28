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Британский спортсмен сыграет в покер ради благотворительной помощи Украине

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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28 мая, 07:42
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Известный онлайн-покерист Патрик Леонард отправит часть своих призовых с серии SCOOP на нужды украинцев, которые пострадали от войны с Россией
Патрик Леонард поможет Украине в войне с Россией
Патрик Леонард поможет Украине в войне с Россией / Фото: Pocketfives

В интернете продолжается весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP). Участие в нем принимает немало украинцев, выигравших в суме уже семь титулов.

Также не прошел мимо серии и популярный интернет-игрок из Великобритании Патрик Леонард. При этом спортсмен решил не только заработать на игре, но и поучаствовать в благотворительной помощи Украине, которая продолжает страдать от военной агрессии России.

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На своей страничке в Instagram Патрик рассказал, что нынче принимает участие в шести ивентах сразу. До конца выходных имеет возможность оказаться там в призах.

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Леонард пообещал, что 25% от общих призовых он отправит на помощь Украине в разные благотворительные фонды. Более того, для увеличения суммы pads1161 проведет стрим.

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На нем он будет идти к успеху вместе с болельщиками, а за каждую собранную комбинацию или успех будет добавлять от себя сумму в благотворительный фонд. К примеру, за нокаут соперника Патрик задонатит 50 долларов, за собранную пару – 10 USD.

Патрик Леонард думает над реформами в покере
Патрик Леонард думает над реформами в покере / Фото: Pokeroff

А вот собранное каре заставить британца стать беднее на 1 тысячу американских денег. В комментариях под постом Леонард собирает названия надежных фондов, из которых он потом и выберет целевого получателя помощи.

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