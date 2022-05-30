1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Українець виграв великий турнір в інтернеті та заробив солідну суму

Анатолій Дерека
30 травня, 13:56
Владислав Мартиненко успішно відіграв онлайн-турнір на серії SCOOP, піднявши понад 17 тисяч доларів

Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Добігає кінця серія SCOOP (весняний кубок по онлайн-покеру). На ній вдало виступають українці, які виграли вже понад сотню тисяч доларів у сумі.

Вчора наш співвітчизник став одним із переможців кубка. Владислав Мартиненко під ніком "VladTheSlaye" вдало залетів до івенту з бай-іном 1050 доларів.

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Загалом участь у турнірі взяли 44 гравці, яких Мартиненко залишив позаду. Перемога у турнірі дозволила українцеві поповнити свій рахунок на 17,3 тисячі доларів.

Для України це восьмий тріумф на SCOOP цього року. Лідирують ж бразильці, які завоювали більше третини трофеїв. Однак у загальному лідерборді поки що немає рівних Патріку Леонарду з Англії.

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До речі, британець виступає в онлайн-івентах із благодійною метою. Леонард пообіцяв відправити частину своїх призових із SCOOP українцям, які постраждали від військової агресії Росії