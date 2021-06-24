Удачный блеф и роковой стрит: как легендарный Фил Хельмут разделался с Даниэлем Негреану (видео)

Американский рекордсмен по браслетам WSOP в третий раз подряд оставил канадца ни с чем и забрал приз 350 тысяч долларов

Фил Хельмут в третий раз подряд выигрывает хедз-ап у Даниэля Негреану / Фото: Instagram Фила Хельмута

Ночью состоялась долгожданная третья битва High Stakes Duel. Легендарный Фил Хельмут до этого дважды выигрывал у Даниэля Негреану. В итоге "Poker Brat" стал победителем и третьего матча, оформив сухую победу в дуэли.

Изначально лидерство захватил канадец, однако раздача с парой "девяток" загнала Даниэля в ловушку. Негреану имел пару "девяток" (99), однако выпавшие на флопе две тройки позволили Хельмуту с Q3 выиграть солидный банк и вернуть себе преимущество.

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Канадец все же сумел навязать борьбу. Особенно запомнилась раздача, когда обоим соперникам выпало по паре королей (КК), однако Даниэль на ривере сумел собрать флеш. В другой руке Негреану повезло. Получив К3, Дэн пошел в олл-ин. У Хельмута была АQ и уже на флопе он получил желанную даму. Впрочем, король на ривере оставил канадца в игре.

Впрочем, судьба матча в пользу Хельмута была решена драматическим способом. У Фила выпали "десятка" с "шестеркой" (Т6), а Даниэлю – 65. К терну оба игрока оформили стрит (2-7-9-8), однако пошедший в олл-ин Негреану не учел, что у соперника может быть выше кулер. Как итог, Хельмут заработал 350 тысяч долларов и теперь ждет нового соперника. Ожидается, что им станет Том Дван, недавно уступивший Дагу Полку на WPT Heads Up Championship.