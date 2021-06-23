Фил Хельмут – Даниэль Негреану: онлайн-трансляция битвы топ-покеристов за 400 тысяч (видео)

Не пропустите третий баттл между лучшими игроками в покер, которые разыграют крупный призовой фонд

Настоящие любители покера не могут пропустить битву Фила Хельмута против Даниэля Негреану / Фото: Pokeroff

Сегодня ночью состоится долгожданная битва двух глыб мирового покера. В рамках High Stakes Duel в хедз-апе сразятся Фил Хельмут и Даниэль Негреану.

Игроки проводят дуэль до трех побед, по итогам которых лучший покерист получит призовой фонд 400 тысяч долларов. Первые два раунда оказались за Филом Хельмутом, который является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов (15).

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В свою очередь у Негреану лишь шесть таких наград, однако канадца по праву стоит называть самым популярным покеристом современности. За всю свою карьеру Даниэль выиграл более 42 миллионов долларов, входя в тройку самых богатых игроков за все время.

К слову, в первом сезоне High Stakes Duel Фил Хельмут уверенно брал верх над Антонио Эсфандиари (3-0), поэтому Негреану боится, что очередная сухая победа над топ-соперником раздует и без того огромное эго Фила: "Мы знаем, что у Хельмута всё в порядке с эго. Но если он трижды подряд обыграет меня после 3-0 против Антонио Эсфандиари, то боюсь, что он может взорваться. Во вселенной может повториться "теория Большого взрыва", только на покерный манер".

Предлагаем вживую понаблюдать за перипетиями третьего баттла между покерными монстрами. Начало – в 03:00 уже этой ночью!