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Теперь разрывает и в онлайне! Лучший покерист 2021 года бьет рекорды крупного ивента

Анатолий Дерека
13 января, 18:30
Австралийский покерист Майкл Аддамо показал свой класс в хайроллерских ивентах в прошлом году, а в этом начал с солидных призовых в онлайне

Майкл Аддамо - лучший покерист Австралии / Фото: Pocketfives

Одним из лучших игроков прошлого года можно назвать австралийца Майкла Аддамо. Покерист выиграл шесть хайроллерских турниров и завоевал больше всех призовых за 2021-ый – аж 9,4 миллиона долларов!

Новый год австралиец начал в онлайне, где также не пасет задних. И это еще мягко говоря! На днях Аддамо выиграл премиальный еженедельный турнир Super MILLION$ в одном из онлайн-румов.

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Майкл прошел длинное поле соперников и в хедз-апе одолел бразильца Пабло Сильву и заработал аж 518,6 тысячи за победу. Сопернику же досталось 399К.

Триумф позволил Аддамо внести свое имя в историю турнира, ведь он стал пятикратным чемпионом Super MILLION$. Более того, австралиец вошел в топ-тройку ивентов по сумме призовых.

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Нынче австралийский покерист за турниры-миллионники оформил в общей сумме 3,5М. Больше него выигрывали лишь признанные мастера онлайн-покера – Никлас Астедт (4,1 миллиона) и Йоаким Андерссон (4,8 миллиона).