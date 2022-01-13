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Тепер розриває і онлайн! Найкращий покерист 2021 року б'є рекорди великого івента

Анатолій Дерека
13 січня, 18:30
Австралійський покерист Майкл Аддамо показав свій клас у хайролерських івентах минулого року, а цього року почав із солідних призових в онлайні

Майкл Аддамо - найкращий покерист Австралії / Фото: Pocketfives

Одним із найкращих гравців минулого року можна назвати австралійця Майкла Аддамо . Покерист виграв шість хайролерських турнірів і завоював найбільше призових за 2021-й – аж 9,4 мільйона доларів!

Новий рік австралієць розпочав в онлайні, де також не пасе задніх. І це ще м'яко кажучи! Днями Аддамо виграв преміальний щотижневий турнір Super MILLION$ в одному з онлайн-румів.

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Майкл пройшов довге поле суперників і в хедз-апі здолав бразильця Пабло Сільву і заробив аж 518,6 тисячі за перемогу. Супернику ж дісталося 399К.

Тріумф дозволив Аддамо внести своє ім'я в історію турніру, адже став п'ятикратним чемпіоном Super MILLION$. Більше того австралієць увійшов до топ-трійки івентів за сумою призових.

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Нині австралійський покерист за турніри-мільйонники оформив загалом 3,5М. Більше за нього вигравали лише визнані майстри онлайн-покеру – Ніклас Астедт (4,1 мільйона) та Йоакім Андерссон (4,8 мільйона).