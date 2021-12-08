Суркис неудачно выступил на главном турнире Европы по покеру. Кто вышел в финал ивента

Покерная серия WSOP Europe приближается к концу / Фото: WSOP
В конце ноября в чешском городе Розвадов началась Мировая серия покера Европы. WSOPE составляет 15 турниров, в которых разыгрываются золотые браслеты. К слову, проведению серии не помешала даже локдаун в Чехии.
Сегодня ночью определится победитель Main Event. На Главное событие Мировой серии покера Европы съехались 688 человек, что стало рекордом в истории WSOPE. Не помешал наплыву игроков и крупный бай-ин 10 350 долларов.
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Вчера же стал известен состав финального стола. Не дотянул до него украинец Александр Довженко, который остановился 22-ым. Он стал единственным представителем нашей страны, кто дошел до четвертого игрового дня.
Что касается других украинцев, то Михаил Сезоненко взял 50 место, Владимир Легкий стал 78-ым, Антон Якушко занял 165 место, Николай Костырко – 271-ое, Ренат Богданов – 282-ое, а однофамилец президента киевского Динамо Сергей Суркис оказался 370-ым.
Чиплидером за финалкой является чешский регуляр Йозеф Гулас, имеющий небольшой отрыв от немца Александра Ткачева и француза Йохана Жильбера. Остальные игроки имеют намного меньший стек.
Чипкаунт финального стола WSOP Europe NLH Main Event:
- Йозеф Гулас – 20,2 млн фишек
- Александр Ткачев – 17,4 млн фишек
- Йохан Жильбер – 13 млн фишек
- Атанасиос Кидас – 6 млн фишек
- Томас Дени – 5,5 млн фишек
- Станислав Колено – 3,4 млн фишек
- Александар Трайковски – 3,2 млн фишек