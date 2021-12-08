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Суркіс невдало виступив на головному турнірі Європи з покеру. Хто вийшов у фінал івента

Андрій Трофімов
8 грудня, 17:00
Семеро українців спробували щастя у Головній події WSOP Europe, проте найвище зміг дістатися Олександр Довженко, який посів 22 місце

Серія покеру WSOP Europe наближається до кінця / Фото: WSOP

Наприкінці листопада у чеському місті Розвадов розпочалася Світова серія покеру Європи. WSOPE становить 15 турнірів, у яких розігруються золоті браслети. До слова, проведенню серії не завадила навіть локдаун у Чехії.

Сьогодні вночі визначиться переможець Main Event. На головну подію Світової серії покеру Європи з'їхалися 688 осіб що стало рекордом в історії WSOPE. Не завадив напливу гравців і великий бай-ін 10 350 доларів.

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Вчора став відомий склад фінального столу. Не дотяг до нього українець Олександр Довженко, який зупинився 22-им. Він став єдиним представником нашої країни, хто дійшов четвертого ігрового дня.

Щодо інших українців, то Михайло Сезоненко взяв 50 місце, Володимир Легкий став 78-м, Антон Якушко посів 165 місце, Микола Костирко – 271-е, Ренат Богданов – 282-е, а однофамілець президента київського Динамо Сергій Суркіс виявився 370-м.

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Чіплідером за фіналкою є чеський регуляр Йозеф Гулас, що має невеликий відрив від німця Александра Ткачова та француза Йохана Жільбера Інші гравці мають набагато менший стек.

Чіпкаунт фінального столу WSOP Europe NLH Main Event:

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  1. Йозеф Гулас – 20,2 млн фішок
  2. Александр Ткачов – 17,4 млн фішок
  3. Йохан Жільбер – 13 млн фішок
  4. Атанасіос Кідас – 6 млн фішок
  5. Томас Дені – 5,5 млн фішок
  6. Станіслав Колєно – 3,4 млн фішок
  7. Олександр Трайковскі – 3,2 млн фішок