Спортсмен-неудачник из Финляндии решил продать проклятый реквизит (фото)

Йони Йоукимайнена преследует цифра "II" с его футболки, ведь после этого он дважды остановился в шаге от победы на WSOP

Йони Йоукимайнен никак не может выиграть браслет WSOP

В Розвадове подходит к концу Мировая серия покера Европы. Организаторы WSOPE разыгрывают 15 золотых браслетов, а проведению серии не мешает даже локдаун в Чехии.

Одним из обидных неудачников серии можно назвать финского игрока Йони Йоукимайнена. В турнире по Омахе парень занял второе место, уступив в хедз-апе датчанину Максимилиану Клостермайеру.

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А уже через два дня Йони вновь дошел до финальной дуэли уже в турнире хайроллеров по Безлимитному Холдему. Впрочем, и там Йоукимайнена ожидала неудача, его обыграл украинец Андрей Любовецкий.

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Финский неудачник нашел объяснение в футболке с цифрой "II", в которой он появлялся в одном из постов. Забавно, что на Мировой серии покера в Лас-Вегасе в одном из турниров Йони занял 11 место.

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Похоже, что после второго проигранного турнира Йоукимайнен окончательно уверился, что дело именно в футболке и захотел от нее избавиться. На своей страничке в Instagram финн выложил объявление в Stories, что готов продать ее за полцены.

Отметим, что Йони входит в тройку самых успешных покеристов Финляндии, заработав за овальным столом 4,6 миллиона долларов. На WSOP браслет ему еще не покорялся, но он уже 20 раз пробивал ITM.