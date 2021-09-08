Сумасшедшие испанские комментаторы порвали интернет своей реакцией на победу земляка (видео)

Жерар Карбо свел с ума испанских комментаторов / Фото: Pokernews

Ночью в одном из покер-румов прошел сателлит онлайн-турнира к ивенту Super MILLION$. Событие с бай-ином 10 тысяч подарило зрителям эффектную финалку.

В решающем отрезке уверенно действовал Майкл Аддамо, который удерживал уверенное чиплидерство и вступил в хедз-ап с семикратным преимуществом в стеке над испанцем Жераром Карбо.

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Правда, удача покинула Аддамо в дуэли и он занял лишь второе место. В решающей раздаче Майкл пошел в олл-ин с J9, тогда как Жерар ответил ему с одномастными 84.

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Своего флеша Карбо не дождался, однако "четверка" на терне дала ему победу в турнире и призовые в размере 420 тысяч долларов. Поддерживало испанца и его соотечественники-комментаторы.

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На одном из Twitch-каналов эксперты эмоционально смотрели за перипетиями финального стола, громко возмущались удачным действиям оппонентов Карбо и сходили с ума от его успехов. Ну а реакция на последнюю раздачу и вовсе порвала интернет!

Реакция испанских комментаторов на победу покериста

Результаты финального стола: