Сумасшедшие испанские комментаторы порвали интернет своей реакцией на победу земляка (видео)

Жерар Карбо свел с ума испанских комментаторов / Фото: Pokernews
Ночью в одном из покер-румов прошел сателлит онлайн-турнира к ивенту Super MILLION$. Событие с бай-ином 10 тысяч подарило зрителям эффектную финалку.
В решающем отрезке уверенно действовал Майкл Аддамо, который удерживал уверенное чиплидерство и вступил в хедз-ап с семикратным преимуществом в стеке над испанцем Жераром Карбо.
Читайте также: Белорус шокировал публику агрессивным блефом в онлайне
Правда, удача покинула Аддамо в дуэли и он занял лишь второе место. В решающей раздаче Майкл пошел в олл-ин с J9, тогда как Жерар ответил ему с одномастными 84.
Своего флеша Карбо не дождался, однако "четверка" на терне дала ему победу в турнире и призовые в размере 420 тысяч долларов. Поддерживало испанца и его соотечественники-комментаторы.
Читайте также: Андрей Держипильский выиграл золотой браслет WSOP
На одном из Twitch-каналов эксперты эмоционально смотрели за перипетиями финального стола, громко возмущались удачным действиям оппонентов Карбо и сходили с ума от его успехов. Ну а реакция на последнюю раздачу и вовсе порвала интернет!
Результаты финального стола:
- Жерар Карбо – 420,5 тыс долларов
- Майкл Аддамо – 327,3 тыс долларов
- Анатолий Филатов – 250 тыс долларов
- Крис Франк – 192,8 тыс долларов
- Биао Динь – 148,7 тыс долларов
- Свен Йоаким Андерссон – 114,6 тыс долларов
- Самюэль Вусден – 88,4 тыс долларов
- Тарун Гойал – 68,2 тыс долларов
- Дмитрий Юрасов – 52,5 тыс долларов