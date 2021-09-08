8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Божевільні іспанські коментатори порвали інтернет своєю реакцією на перемогу земляка (відео)

Анатолій Дерека
8 вересня, 20:30
Тріумф Жерара Карбо в інтернет-турнірі викликала неймовірні емоції у стрімерів, які стежили за фінальним столом

Жерар Карбо звів з розуму іспанських коментаторів / Фото: Pokernews

Вночі в одному з покер-румів пройшов сателіт онлайн-турніру до івенту Super MILLION$. Подія з бай-іном 10 тисяч подарувала глядачам ефектну фіналку.

У вирішальному відрізку впевнено діяв Майкл Аддамо, який утримував впевнене чіплідерство і вступив у хедз-ап з семиразовою перевагою в стеці над іспанцем Жераром Карбо.

Читайте також: Білорус шокував публіку агресивним блефом в онлайні

Правда, удача залишила Аддамо в дуелі й він посів лише друге місце. У вирішальній роздачі Майкл пішов у олл-ін з J9, тоді як Жерар відповів йому з одномасними 84.

Реклама

Свого флеша Карбо не дочекався, однак "четвірка" на терні дала йому перемогу в турнірі та призові у розмірі 420 тисяч доларів. Підтримували іспанця і його співвітчизники-коментатори.

Читайте також: Андрій Держипільський виграв золотий браслет WSOP

На одному з Twitch-каналів експерти емоційно дивилися за перипетіями фінального столу, голосно обурювалися вдалим діям опонентів Карбо і божеволіли від його успіхів. Ну а реакція на останню роздачу і взагалі порвала інтернет!

Результати фінального столу:

  1. Жерар Карбо – 420,5 тис. доларів
  2. Майкл Аддамо – 327,3 тис. доларів
  3. Анатолій Філатов – 250 тис. доларів
  4. Кріс Франк – 192,8 тис. доларів
  5. Біао Дінь – 148,7 тис. доларів
  6. Свен Йоакім Андерссон – 114,6 тис. доларів
  7. Самюель Вусден – 88,4 тис. доларів
  8. Тарун Гоя – 68,2 тис. доларів
  9. Дмитро Юрасов – 52,5 тис. доларів

Реклама