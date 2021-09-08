Божевільні іспанські коментатори порвали інтернет своєю реакцією на перемогу земляка (відео)

Жерар Карбо звів з розуму іспанських коментаторів / Фото: Pokernews

Вночі в одному з покер-румів пройшов сателіт онлайн-турніру до івенту Super MILLION$. Подія з бай-іном 10 тисяч подарувала глядачам ефектну фіналку.

У вирішальному відрізку впевнено діяв Майкл Аддамо, який утримував впевнене чіплідерство і вступив у хедз-ап з семиразовою перевагою в стеці над іспанцем Жераром Карбо.

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Правда, удача залишила Аддамо в дуелі й він посів лише друге місце. У вирішальній роздачі Майкл пішов у олл-ін з J9, тоді як Жерар відповів йому з одномасними 84.

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Свого флеша Карбо не дочекався, однак "четвірка" на терні дала йому перемогу в турнірі та призові у розмірі 420 тисяч доларів. Підтримували іспанця і його співвітчизники-коментатори.

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На одному з Twitch-каналів експерти емоційно дивилися за перипетіями фінального столу, голосно обурювалися вдалим діям опонентів Карбо і божеволіли від його успіхів. Ну а реакція на останню роздачу і взагалі порвала інтернет!

Результати фінального столу: