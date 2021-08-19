Сто тысяч на двоих: украинцы обставили россиян на крупном онлайн-турнире по покеру

Павел Колинковский и Андрей Новак попали в призы крупного онлайн-турнира / Фото: Cardmates

Недавно в одном из крупнейших покер-румов состоялся большой турнир Titans Event. Организаторы установили гарантированный призовой фонд 1 миллион долларов, который не был побит.

Участие в ивенте с бай-ином 5,2 тысячи долларов приняли 126 игроков, из которых 61 совершили ре-энтри. Победителем стал голландец с ником DeuceofDuc0, поднявший почти 200 тысяч долларов.

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Также турнир успешно сложился для украинцев. Андрей Новак и Павел Колинковский вышли за финальный стол, однако до хедз-апа не дотерпели. Павел финишировал седьмым, а его земляк – на позицию выше.

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Это позволило парням на двоих выиграть почти 100 тысяч долларов и обойти трех россиян, которые также финишировали ITM. Виктор Устинов (18 место), Артур Мартиросян (19 место) и Алексей Савенков (21 место) заработали по 12,1 тысячи долларов каждый.

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Стоит также отметить присутствие в топ-тройке двух известных хайроллеров. Австралиец Майкл Аддамо замкнул пьедестал, а англичанин Патрик Леонард потерпел поражение в хедз-апе.