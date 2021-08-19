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Сто тисяч на двох: українці обставили росіян на великому онлайн-турнірі з покеру

Анатолій Дерека
19 серпня, 17:15
Павло Колінковський та Андрій Новак вийшли у фіналку Titans Event і виграли велику суму

Павло Колінковський та Андрій Новак потрапили в призи великого онлайн-турніру / Фото: Cardmates

Нещодавно в одному з найбільших покер-румів відбувся великий турнір Titans Event. Організатори встановили гарантований призовий фонд 1 мільйон доларів, який не був побитий.

Участь в івент з бай-іншому 5,2 тисячі доларів взяли 126 гравців, з яких 61 здійснили ре-ентрі. Переможцем став голландець з ніком DeuceofDuc0, який підняв майже 200 тисяч доларів.

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Також турнір успішно склався для українців. Андрій Новак і Павло Колінковський вийшли за фінальний стіл, проте до хедз-апу не дісталися. Павло фінішував сьомим, а його земляк – на позицію вище.

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Це дозволило хлопцям на двох виграти майже 100 тисяч доларів і обійти трьох росіян, які також фінішували ITM. Віктор Устінов (18 місце), Артур Мартіросян (19 місце) і Олексій Савенков (21 місце) заробили по 12,1 тисячі доларів кожен.

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Варто також відзначити присутність в топ-трійці двох відомих хайроллерів. Австралієць Майкл Аддамо замкнув п'єдестал, а англієць Патрік Леонард зазнав поразки в хедз-апі.

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