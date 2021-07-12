Солидный список Шиндлера: невероятная игра американца в финалке покерного турнира в Лас-Вегасе (видео)

Хайроллер Джейк Шиндлер уверенно довел дело до победы и лично выбил лучших покеристов мира со стола

Джейк Шиндлер - победитель пятого ивента PokerGo Cup 2021 / Фото: Twitter Pokergo

8 июля стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Организация проведет восемь ивентов, по итогам которых определится обладатель кубка.

Первыми чемпионами стали Алекс Фоксен и Дила Линде, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup. Пятым триумфатором серии стал американец Джейк Шиндлер. Житель Флориды зашел на финальный стол чиплидером и не упускал этот статус до конца игры.

Более того, из пяти оппонентов Шиндлер сумел сам выбить с финалки четырех. Джейк оставил не у дел самых богатых покеристов в истории – Даниэля Негреану, Стивена Чидвика и Дэвида Питерса. К слову, именно с последним он сошелся в хедз-апе, в начале которого имел тройной перевес по фишкам.

Реклама

Решающей стала раздача, когда Шиндлеру пришли одномастные дама с валетом и он вызвал Питерса на олл-ин с парой "шестерок". Дама на флопе укрепила руку Джейку и сделала его победителем ивента, в котором приняли участие 36 игроков с бай-ином 25К.

Итоги пятого турнира PokerGo Cup:

Джейк Шиндлер (США) – 324 тыс. долларов Дэвид Питерс (США) – 216 тыс. долларов Дэвид Колман (США) – 144 тыс. долларов Стивен Чидвик (Англия) – 99 тыс. долларов Шон Винтер (США) – 72 тыс. долларов Даниэль Негреану (Канада) – 45 тыс. долларов