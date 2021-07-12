Солідний список Шиндлера: неймовірна гра американця у фіналці покерного турніру в Лас-Вегасі (відео)

Джейк Шиндлер - переможець п'ятого івенту PokerGo Cup 2021 / Фото: Twitter Pokergo

8 липня стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Організація проведе вісім івентів, за підсумками яких визначиться володар кубка.

Першими чемпіонами стали Алекс Фоксен і Ділан Лінде, а також Алі Імсіровіч, який виграв аж два івенти на PokerGo Cup. П'ятим тріумфатором серії став американець Джейк Шиндлер. Житель Флориди зайшов на фінальний стіл чіплідером і не втрачав цей статус до кінця гри.

Більш того, з п'яти опонентів Шиндлер зумів сам вибити з фіналки чотирьох. Джейк залишив не при справах найбагатших покеристів в історії – Даніеля Негреану, Стівена Чідвіка та Девіда Пітерса. До слова, саме з останнім він зійшовся в хедз-апі, на початку якого мав потрійну перевагу по фішках.

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Вирішальною стала роздача, коли Шиндлеру прийшли одномасні дама з валетом і він викликав Пітерса на олл-ін з парою "шісток". Дама на флопі зміцнила руку Джейку і зробила його переможцем івенту, в якому взяли участь 36 гравців з бай-іном 25К.

Підсумки п'ятого турніру PokerGo Cup:

Джейк Шиндлер (США) – 324 тис. доларів Девід Пітерс (США) – 216 тис. доларів Девід Колман (США) – 144 тис. доларів Стівен Чідвік (Англія) – 99 тис. доларів Шон Вінтер (США) – 72 тис. доларів Даніель Негреану (Канада) – 45 тис. доларів