Снайпер NAVI решил пофлиртовать со звездой Twitch – недавно он расстался с российской красоткой

S1mple считает Kyedae красивой

Недавно украинский геймер Александр Костылев под ником S1mple объявил о расставании со своей девушкой Ahrinyan. Парень встречался со стримершей Ариной Бердниковой около года.

Похоже, пара рассталась не по-хорошему. Арина удалила в Instagram все общие снимки с Александром. То же самое сделал и S1mple.

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На днях снайпер NAVI провел личную трансляцию, в ходе которой решил пофлиртовать с другой стримершей Кайдей Шимко. S1mple отвесил комплимент в сторону девушки:

"Kyedae, ты очень красивая. Ты знаешь это? Надеюсь, что знаешь. Не переживай, может через 5-10 лет я перееду в Америку и буду играть в Valorant лучше, чем сейчас. Потому что сейчас я очень плох".

Отметим, что сердце девушки уже занято. Kyedae встречается с игроком Sentinels Тайсоном Нго, под ником TenZ. Сама Шимко активно ведет Twitch-канал, на который подписано 934 тысячи фолловеров.

К слову, летом S1mple попал в политический скандал из-за ситуации с Крымом. Активист Сергей Стерненко опубликовал запись двухлетней давности, где Александр назвал полуостров территорией России.

Позже Костылев объяснил ситуацию, заявив, что ответил на вопрос на автомате, не задумываясь. Сам парень утверждает, что всегда был приверженцем территориальной целостности Украины.