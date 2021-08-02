Стерненко назвал известного геймера малоросом – киевлянин считает Крым российским (видео)

Известный активист опубликовал видео, на котором s1mple высказывает сепаратистское утверждение о принадлежности Крыма

Сергей Стерненко нашел скандальную видеозапись с геймером Александром Костылевым

В украинском киберспорте разгорелся скандал из-за известного геймера Александра s1mple Костылева. Известный активист Сергей Стерненко на своей страничке в Twitter опубликовал неоднозначную запись годичной давности.

На ней s1mple ведет стрим и играет в CS:GO. Одним из вопросов, который был адресован игроку, касался территориальной принадлежности Крыма.

На вопрос "Крым украинский или российский?" Александр заявил "Russia". Это возмутило Сергея Стерненко, который обвинил Костылева в сепаратизме.

"Киберспортсмен-малорос Александр Костылев "S1mple" (из NaVi) назвал Крым российским. Костылев – гражданин Украины. Родился в Киеве. Он далеко не впервые демонстрирует свою любовь к оккупантам. Но в этот раз наговорил себе на статью 110 Криминального кодекса".

Статья 110 КК называется "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Отметим, что Костылев входит в команду Natus Vincere (NaVi), которая составлена из геймеров Украины и России.

После публикации Стерненко в комментариях под фото Костылева на его страничке в Instagram обрушилась массовая критика от недовольных пользователей. Пока же сам s1mple и его команда не комментировали данный эпизод.

Отметим, что 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Суд изменил приговор Стерненко

Причина – разбойное нападение и похищение депутата райсовета. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В конце мая суд отменил и эту меру наказания. Стерненко дали год условно, а все остальные обвинения либо отпали по сроку давности, либо признаны недоказанными.