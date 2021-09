Держитесь крепче за джойстики, а то расплавятся! Жаркие фото аппетитной стримерши CS:GO

Московская красотка Арина Бердникова, известная под ником Ahrinyan, со скоростью света собирает поклонников на Twitch

Ahrinyan соблазняет подписчиков горячими фотографиями в Instagram / Фото: Instagram Ahrinyan

Недавно стало известно, что популярный украинский геймер Александр S1mple Костылев расстался со своей девушкой Ahrinyan.

Девушка является активной стримершей, имеющей свой популярный канал на Twitch. На нее уже подписалось 870 тысяч поклонников. Примерно столько же у нее подписчиков и в Instagram.

В жизни ее зовут Арина Дмитриевна Бердникова. Красотка родилась в 1998 году в Московской области и училась в местной престижной гимназии.

Девушка не блистала высокими оценками, хотя по ее мнению они ничего не значат. Ahrinyan жалеет, что недостаточно изучала точные науки.

С детства Арина хотела прославиться в интернете и освоить профессию дизайнера. Красотка пыталась прославиться через эфиры на радио и российские соцсети, однако в итоге нашла себя на Twitch.

Именно на этой платформе и добиваются успеха геймеры-стримеры. Девушка стала освещать такие игры как Counter Strike, League of Legends, World of Warcraft и Heroes of the Storm.

Девушка ведет себя в эфире раскрепощено и весело, не стесняется показывать свою прекрасную фигуру, а также хвастаться нарядами. Неудивительно, что донаты сваливаются на нее в немалом количестве в каждом эфире.

Это позволило Арине продолжить учебу в престижном ВУЗе, купить новый компьютер, а также геймерское кресло. На YouTube девушка себя не нашла (меньше 100 тысяч подписчиков), однако ее видео часто используются на популярных геймерских каналах, набирая много просмотров.

На личном фронте у Ahrinyan также все очень разнообразно. Изначально девушка встречалась с неким парнем по имени Костя, которого многие называли "солдатом" из-за строгого отношения. Впрочем, в какой-то момент Арина перестала о нем упоминать в соцсетях.

После этого слухи связывали ее с известным российским блогером Русланом Усачевым, однако Арина лишь смеялась с этих новостей. Перед тем, как начать отношения с S1mple, у девушки был еще один тайный парень.

С самим Костылевым отношения продлились чуть меньше года. Парочка и стримила вместе, и признавалась в любви друг к другу, а Александр дарил ей крутые подарки. Впрочем, и этой истории подошел конец.