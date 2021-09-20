Снайпер NAVI вирішив пофліртувати із зіркою Twitch – нещодавно він розлучився з російською красунею

S1mple вважає Kyedae красивою

Нещодавно український геймер Олександр Костилєв під ніком S1mple оголосив про розставання зі своєю дівчиною Ahrinyan. Хлопець зустрічався зі стрімершею Аріною Бердниковою близько року.

Схоже, пара розлучилася не по-хорошому. Аріна видалила в Instagram всі загальні знімки з Олександром. Те ж саме зробив і S1mple.

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Днями снайпер NAVI провів особисту трансляцію, в ході якої вирішив пофліртувати з іншого стрімершею Кайдей Шимко. S1mple відважив комплімент в сторону дівчини:

"Kyedae, ти дуже красива. Ти знаєш це? Сподіваюся, що знаєш. Не переживай, може через 5-10 років я переїду в Америку і буду грати у Valorant краще, ніж зараз. Тому що зараз я дуже поганий".

Відзначимо, що серце дівчини вже зайняте. Kyedae зустрічається з гравцем Sentinels Тайсоном Нго, під ніком TenZ. Сама Шимко активно веде Twitch-канал, на який підписані 934 тисячі фоловерів.

До слова, влітку S1mple потрапив в політичний скандал через ситуацію з Кримом. Активіст Сергій Стерненко опублікував запис дворічної давності, де Олександр назвав півострів територією Росії.

Пізніше Костилєв пояснив ситуацію, заявивши, що відповів на питання на автоматі, не замислюючись. Сам хлопець стверджує, що завжди був прихильником територіальної цілісності України.