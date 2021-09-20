22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Кіберспорт

Снайпер NAVI вирішив пофліртувати із зіркою Twitch – нещодавно він розлучився з російською красунею

Андрій Трофімов
20 вересня, 16:00
Український геймер Олександр S1mple Костилєв сказав комплімент стрімерші Kyedae, у якої є хлопець

S1mple вважає Kyedae красивою

Нещодавно український геймер Олександр Костилєв під ніком S1mple оголосив про розставання зі своєю дівчиною Ahrinyan. Хлопець зустрічався зі стрімершею Аріною Бердниковою близько року.

Схоже, пара розлучилася не по-хорошому. Аріна видалила в Instagram всі загальні знімки з Олександром. Те ж саме зробив і S1mple.

Читайте також: Тримайтеся міцніше за джойстики, бо розплавляться – спекотні фото апетитної стрімерши CS:GO

Днями снайпер NAVI провів особисту трансляцію, в ході якої вирішив пофліртувати з іншого стрімершею Кайдей Шимко. S1mple відважив комплімент в сторону дівчини:

"Kyedae, ти дуже красива. Ти знаєш це? Сподіваюся, що знаєш. Не переживай, може через 5-10 років я переїду в Америку і буду грати у Valorant краще, ніж зараз. Тому що зараз я дуже поганий".

Відзначимо, що серце дівчини вже зайняте. Kyedae зустрічається з гравцем Sentinels Тайсоном Нго, під ніком TenZ. Сама Шимко активно веде Twitch-канал, на який підписані 934 тисячі фоловерів.

До слова, влітку S1mple потрапив в політичний скандал через ситуацію з Кримом. Активіст Сергій Стерненко опублікував запис дворічної давності, де Олександр назвав півострів територією Росії.

Пізніше Костилєв пояснив ситуацію, заявивши, що відповів на питання на автоматі, не замислюючись. Сам хлопець стверджує, що завжди був прихильником територіальної цілісності України.

Реклама