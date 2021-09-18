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Скандальний геймер S1mple оголосив про розставання з красунею-стрімершею

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 вересня, 19:10
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Олександр Костилєв підтвердив, що їхнім стосункам з Ahrinyan прийшов кінець
Олександр Костилєв та Аріна Берднікова розлучилися
Олександр Костилєв та Аріна Берднікова розлучилися

Організація Natus Vincere (NAVI) – одна з найбільших кіберкоманд України. У клубу є склади з CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege та інших дисциплін.

Одним з найвідоміших гравців NAVI є Олександр Костилєв під ніком S1mple. Хлопець відомий не тільки своєю скандальною ситуацією з Кримом, а й відносинами з відомою стрімершею Ahrinyan. Про їх зв'язок стало відомо в грудні 2020 року, коли S1mple поцілував дівчину в прямому ефірі.

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Однак недавно стало відомо про їх розставання. На своєму офіційному Telegram-каналі Олександр коротко прокоментував розрив відносин з Аріною Бердніковою.

"Не витрачайте свій час, добрі люди. Не питайте мене про колишню. Це були норм відносини, але у кожного свій шлях і він ним слідує. Хай прибуде з вами сила лицаря Джедая!"

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Здається, пара розлучилася не по-доброму. Аріна видалила в Instagram всі загальні знімки з Олександром. Те ж саме зробив і S1mple. А ще недавно пара публікувала кумедні фото і відео.

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Відзначимо, що 23-річна Ahrinyan набрала популярності в Twitch на стрім про популярні відеоігри. Найулюбленішим симулятором Аріни є CS: GO. На її Twitch та Instagram підписано понад 800 тисяч фоловерів.

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