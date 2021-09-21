Слушаем и кайфуем! Опубликован плейлист с саундтреками из FIFA22 (аудио)

Electronic Arts представила саундтреки из FIFA22 / Фото: Getty Images

Cовсем скоро состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет уже стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Сначала стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. Также обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо.

Сегодня Electronic Arts опубликовала саундтрека из FIFA22. Компания создала два официальных Spotify-плейлиста, распределив треки на музыку из главного меню и из режима Volta.

Всего же в подборку вошли 122 песни, написанные исполнителями из 27-ми разных стран. Среди них есть такие популярные группы как Swedish House Mafia, Glass Animals, Polo&Pan, Bakar, CHVRCHES, DJ Snake & Malaa и другие.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть за сборную Украины.