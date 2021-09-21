22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
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Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Слушаем и кайфуем! Опубликован плейлист с саундтреками из FIFA22 (аудио)

Анатолий Дерека
21 сентября, 18:40
Electronic Arts подобрал 122 песни, которые вошли в плей-лист нового футбольного симулятора FIFA22

Electronic Arts представила саундтреки из FIFA22 / Фото: Getty Images

Cовсем скоро состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет уже стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Сначала стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. Также обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо.

Сегодня Electronic Arts опубликовала саундтрека из FIFA22. Компания создала два официальных Spotify-плейлиста, распределив треки на музыку из главного меню и из режима Volta.

Всего же в подборку вошли 122 песни, написанные исполнителями из 27-ми разных стран. Среди них есть такие популярные группы как Swedish House Mafia, Glass Animals, Polo&Pan, Bakar, CHVRCHES, DJ Snake & Malaa и другие.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть за сборную Украины.

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