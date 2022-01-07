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Сказочное Бали отменяется. Омикрон стал причиной переноса крупного события для миллионеров

Андрей Трофимов
7 января, 16:10
Пандемия коронавируса на экзотическом острове заставила организаторов серии хайроллеров Triton Poker Series отменить турниры по покеру

Triton Super High Roller Series отменена из-за пандемии коронавируса

В 2021 году покер вернулся в офлайн-режим. Многие крупнейшие серии, в том числе и WSOP, были проведены даже несмотря на пандемию коронавируса, ведь на них пускали лишь вакцинированных игроков.

А уже 17 февраля этого года на Бали должна была стартовать крупная серия хайроллеров Triton Super High Roller. Впрочем, поперек планов организаторов стал новый штамм коронавируса Омикрон.

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Серию перенесли на неопределенный срок, до восстановления эпидемситуации в регионе. Генеральный директор Triton Poker Series Энди Вонг заявил следующее:

"Мы польщены тем интересом, который вызвала серия, однако разочарованы, что текущие обстоятельства не позволяют нам проводить и транслировать турнир на Бали в прямом эфире. Здоровье и безопасность игроков всегда для нас приоритет".

В серии изначально было запланировано 11 турниров с бай-инами от 30К до 200К. На него должны были прибыть лучшие игроки с разных стран и именно это и стало одной из причин отмены серии.

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Дело в том, что правительство острова может в любой момент объявить локдаун. В таком случае игроки не смогут вернуться домой или же эта возможность будет ограничена.