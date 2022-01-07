Казкове Балі скасовується. Омікрон став причиною перенесення великої події для мільйонерів

Triton Super High Roller Series скасована через пандемію коронавірусу

У 2021 році покер повернувся до офлайн-режиму. Багато найбільших серій, у тому числі й WSOP, були проведені навіть незважаючи на пандемію коронавірусу, адже на них пускали лише вакцинованих гравців.

А вже 17 лютого цього року на Балі мала стартувати велика серія хайролерів Triton Super High Roller. Втім, упоперек планів організаторів став новий штам коронавірусу Омікрон.

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Серію перенесли на невизначений строк до відновлення епідемситуації в регіоні. Генеральний директор Triton Poker Series Енді Вонг заявив наступне:

"Ми задоволені тим інтересом, який викликала серія, проте розчаровані, що поточні обставини не дозволяють нам проводити та транслювати турнір на Балі у прямому ефірі. Здоров'я та безпека гравців завжди для нас є пріоритетом".

У серії спочатку було заплановано 11 турнірів із бай-інами від 30К до 200К. На нього повинні були прибути найкращі гравці з різних країн і саме це стало однією з причин скасування серії.

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Справа в тому, що уряд острова може будь-якої миті оголосити локдаун. У такому разі гравці не зможуть повернутися додому або ж ця можливість буде обмежена.