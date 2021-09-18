22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 3’
Динамо 0
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Главная Игра Киберспорт

Скандальный геймер S1mple объявил о расставании с красоткой-стримершей

Андрей Трофимов
18 сентября, 19:10
Александр Костылев подтвердил, что их отношениям с Ahrinyan пришел конец

Александр Костылев и Арина Бердникова расстались

Организация Natus Vincere (NAVI) – одна из крупнейших киберкоманд Украины. У клуба есть составы по CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege и другим дисциплинам.

Одним из самых известных игроков NAVI является Александр Костылев под ником S1mple. Парень известен не только своей скандальной ситуацией с Крымом, но и долгими отношениями с известной стримершей Ahrinyan. Об их связи стало известно в декабре 2020 года, когда S1mple поцеловал девушку в прямом эфире.

Однако недавно стало известно об их расставании. На своем официальном Telegram-канале Александр коротко прокомментировал разрыв отношений с Ариной Бердниковой.

"Не тратьте свое время, добрые люди. Не спрашивайте меня про бывшую. Это были норм отношения, но у каждого свой путь и он ему следует. Да прибудет с вами сила рыцаря Джедая!"

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Кажется, пара рассталась не по-хорошему. Арина удалила в Instagram все общие снимки с Александром. То же самое сделал и S1mple. А еще недавно пара публиковала забавные фото и видео.

Отметим, что 23-летняя Ahrinyan набрала популярности в Twitch на стримах о популярных видеоиграх. Самым любимым симулятором Арины является CS:GO. На ее Twitch и Instagram подписано более 800 тысяч фолловеров.

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