Скандальный геймер S1mple объявил о расставании с красоткой-стримершей

Александр Костылев и Арина Бердникова расстались

Организация Natus Vincere (NAVI) – одна из крупнейших киберкоманд Украины. У клуба есть составы по CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege и другим дисциплинам.

Одним из самых известных игроков NAVI является Александр Костылев под ником S1mple. Парень известен не только своей скандальной ситуацией с Крымом, но и долгими отношениями с известной стримершей Ahrinyan. Об их связи стало известно в декабре 2020 года, когда S1mple поцеловал девушку в прямом эфире.

Однако недавно стало известно об их расставании. На своем официальном Telegram-канале Александр коротко прокомментировал разрыв отношений с Ариной Бердниковой.

"Не тратьте свое время, добрые люди. Не спрашивайте меня про бывшую. Это были норм отношения, но у каждого свой путь и он ему следует. Да прибудет с вами сила рыцаря Джедая!"

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Кажется, пара рассталась не по-хорошему. Арина удалила в Instagram все общие снимки с Александром. То же самое сделал и S1mple. А еще недавно пара публиковала забавные фото и видео.

Отметим, что 23-летняя Ahrinyan набрала популярности в Twitch на стримах о популярных видеоиграх. Самым любимым симулятором Арины является CS:GO. На ее Twitch и Instagram подписано более 800 тысяч фолловеров.