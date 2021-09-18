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Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
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Зоря --
25 вересня 00:00
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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Головна Гра Кіберспорт

Скандальний геймер S1mple оголосив про розставання з красунею-стрімершею

Андрій Трофімов
18 вересня, 19:10
Олександр Костилєв підтвердив, що їхнім стосункам з Ahrinyan прийшов кінець

Олександр Костилєв та Аріна Берднікова розлучилися

Організація Natus Vincere (NAVI) – одна з найбільших кіберкоманд України. У клубу є склади з CS:GO, Dota 2, Quake Champions, League of Legends: Wild Rift, Rainbow Six Siege та інших дисциплін.

Одним з найвідоміших гравців NAVI є Олександр Костилєв під ніком S1mple. Хлопець відомий не тільки своєю скандальною ситуацією з Кримом, а й відносинами з відомою стрімершею Ahrinyan. Про їхній зв'язок стало відомо у грудні 2020 року, коли S1mple поцілував дівчину в прямому ефірі.

Однак недавно стало відомо про їхнє розставання. На своєму офіційному Telegram-каналі Олександр коротко прокоментував розрив стосунків з Аріною Бердніковою.

"Не витрачайте свій час, добрі люди. Не питайте мене про колишню. Це були норм відносини, але у кожного свій шлях і він ним слідує. Хай прибуде з вами сила лицаря Джедая!"

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Здається, пара розлучилася не по-доброму. Аріна видалила в Instagram всі загальні знімки з Олександром. Те ж саме зробив і S1mple. А ще недавно пара публікувала кумедні фото і відео.

Відзначимо, що 23-річна Ahrinyan набула популярності в Twitch на стрімах про популярні відеоігри. Найулюбленішим симулятором Аріни є CS: GO. На її Twitch та Instagram підписано понад 800 тисяч фоловерів.

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