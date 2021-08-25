Сербия – победитель чемпионата Европы по киберфутболу, который прошел в Кривом Роге

Джордже Миличевич принес Сербии победу на чемпионате Европы по киберфутболу / Фото: Кривбасс Кривой Рог

Вчера в Кривом Роге завершился чемпионат Европы по киберфутболу на видеосимуляторе eFootball 2021. Участие в нем приняли 11 сборных, среди которых была и Украина.

Нашими соперниками были киберкоманды из Азербайджана, Хорватии, Венгрии, Северной Македонии, Черногории, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии и Турции.

Кривой Рог принял чемпионат Европы по киберфутболу / Фото: Кривбасс Кривой Рог

Наша команда неплохо сыграла против Словакии, однако дважды уступила северомакедонцам. В четвертьфинале же Украина оказалась слабее Португалии (0:2, 1:6).

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Сами же лузитане в полуфинале уступили дорогу в решающий матч Турции (0:4, 3:6), тогда как в другом поединке 1/2 финала сербы дважды одолели Северную Македонию (1:0, 2:0).

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В итоге именно балканская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале Турцию (1:0, 2:1 и 5:4 по пенальти). Бронза досталась португальцам (4:2, 1:3, 2:1 против македонцев).

Кроме того, на стадионе "Горняк" прошел товарищеский матч между сборными Украины и Европы. Команды отыграли два тайма по 30 минут, завершив основное время со счетом 5:5. В серии пенальти триумфовали наши соотечественники (4:2).