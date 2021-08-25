Сербія – переможець чемпіонату Європи з кіберфутболу, який пройшов в Кривому Розі

Джордже Мілічевіч приніс Сербії перемогу на чемпіонаті Європи з кіберфутболу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

Вчора в Кривому Розі завершився чемпіонат Європи з кіберфутболу на відеосимуляторі eFootball 2021. Участь в ньому взяли 11 збірних, серед яких була і Україна.

Нашими суперниками були кіберкоманди з Азербайджану, Хорватії, Угорщини, Північної Македонії, Чорногорії, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччини та Туреччини.

Кривий Ріг прийняв чемпіонат Європи з кіберфутболу / Фото: Кривбас Кривий Ріг

Наша команда непогано зіграла проти Словаччини, проте двічі поступилася північномакедонцям. У чвертьфіналі ж Україна виявилася слабшою за Португалію (0:2, 1:6).

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Самі ж лузитани в півфіналі поступилися дорогою в вирішальний матч Туреччині (0:4, 3:6), тоді як в іншому поєдинку 1/2 фіналу серби двічі здолали Північну Македонію (1:0, 2:0).

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У підсумку саме балканська команда стала чемпіоном Європи, обігравши в фіналі Туреччину (1:0, 2:1 і 5:4 по пенальті). Бронза дісталася португальцям (4:2, 1:3, 2:1 проти македонців).

Крім того, на стадіоні "Гірник" пройшов товариський матч між збірними України та Європи. Команди відіграли два тайми по 30 хвилин, завершивши основний час з рахунком 5:5. У серії пенальті тріумфували наші співвітчизники (4:2).